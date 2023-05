Pau Torres Juve, il difensore spagnolo ha due motivi per dire sì alla proposta dei bianconeri: così si può sperare

Secondo quanto riferisce Tuttosport, la Juventus può contare su due motivi per i quali Pau Torres potrebbe vestire di bianconero nella prossima stagione.

Il primo è il contratto in scadenza nel 2024 con il Villarreal che non verrà rinnovato per volontà dello stesso giocatore, che in passato ha già rifiutato diverse offerte ma ora si sente pronto a cambiare aria. E il club spagnolo, come promesso, non gli metterà i bastoni tra le ruote.

The post Pau Torres Juve, due motivi per dire sì. E spunta anche una promessa appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG