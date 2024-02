Jose Mourinho potrebbe non andare in Arabia Saudita: sullo Special One ci sarebbe l’interesse di una big europea

Il futuro di Josè Mourinho potrebbe essere di nuovo in Europa e non in Arabia Saudita. A svelare l’indiscrezione è Blid, qualora Tuchel dovesse essere esonerato a fine stagione, il portoghese sarebbe il primo candidato per prendere il suo posto al Bayern Monaco.

Restano però da capire le intenzioni dell’ex Roma e allo stesso tempo se effettivamente lo stesso Tuchel sarà obbligato a lasciare i bavaresi.

