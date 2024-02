L’ex allenatore Arrigo Sacchi, di solito molto critico nei confronti del tecnico nerazzurro, questa volta sottolinea i suoi meriti.

Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport celebra il momento positivo dell’Inter suggellato dalla rimonta di ieri a Roma. “Suggerisco tre parole che, a mio avviso, definiscono perfettamente l’Inter: forza, esperienza, tecnica. Potrei aggiungerne altre, ma credo che il senso della squadra di Simone Inzaghi stia soprattutto in questi termini”.

Indicazioni dalla gara di ieri

“Contro la Roma, all’Olimpico, e dunque in una trasferta tutt’altro che semplice, ha dato una dimostrazione di grande compattezza, di notevole maturità e di spirito di sacrificio: tutti si aiutano, tutti collaborano, tutti cercano di rendersi utili alla causa. Questo sì che è un bel segnale in vista di un finale di stagione che vedrà l’Inter protagonista“.

Elogi

“Ho ammirato soprattutto il centrocampo: i tre sanno sempre che cosa devono fare, sono posizionati perfettamente, pronti a chiudere i varchi e subito a ripartire accompagnando l’azione offensiva. Da non dimenticare l’importanza di un elemento come Dimarco che, sulla fascia sinistra, spinge parecchio e si fa sentire. Molto attento anche il portiere Sommer, che è stato decisivo in almeno due circostanze”.

Lautaro Martinez

La nota dolente

“Se proprio devo cercare un’ombra, dico che Lautaro, a mio avviso, non è stato sui suoi consueti livelli. È un attaccante che ha bisogno della velocità, sta giocando tantissimo, forse bisognerebbe pensare di farlo riposare un po’ se lo si vuole avere al massimo nel finale di stagione. Sono dettagli sui quali sono certo che Simone Inzaghi rifletterà e cercherà di trovare le giuste contromisure”.

La crescita

“Simone Inzaghi, in questo ultimo periodo, ha fatto notevoli passi in avanti: prima era un tattico, adesso si sta evolvendo e si sta avvicinando a quella figura di stratega che è necessaria se si vuole conquistare la Coppa dei Campioni. L’Inter mi sembra un blocco molto unito che va avanti seguendo un chiaro disegno tattico: c’è un progetto, insomma, ci sono idee, e queste alla lunga fanno la differenza“.

