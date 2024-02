L’episodio arbitrale chiave del match valido per la giornata di Serie A TIM 2023/24: moviola Genoa Atalanta

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

70′ TERZO GOAL ANNULLATO ALL’ATALANTA. Zappacosta per Ruggeri che colpisce di testa, Martinez para, poi altro cross di Miranchuk per Pasalic e altra parata, con Scalvini che ne approfitta per il 3-1. L’azione valutata al VAR per sospetto fuorigioco, e dopo quattro minuti l’azione viene annullata

53′ AMMONIZIONE BANI. Fallo ai danni di Pasalic e cartellino giallo per il giocatore del Genoa

31′ AMMONIZIONE KOLASINAC. Fallo ai danni di Retegui e cartellino giallo per il difensore nerazzurro.

23′ Spinta violenta di Vogliacco nei confronti di De Roon, ma l’arbitro non vede.

22′ AMMONITI DE KETELAERE E STROOTMAN. Provocazione del belga nei confronti della Curva Nord del Genoa, Strootman lo spinge buttandolo a terra. Ammoniti entrambi

