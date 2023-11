José Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato dopo la vittoria in extremis contro il Lecce all’Olimpico: punzecchiatura al Milan

Intervenuto a DAZN dopo Roma-Lecce, José Mourinho ha lanciato una frecciatina al Milan:

«Io non penso che il problema sia essere davanti alla Lazio, penso che non sia normale che tante squadre d’alta classifica in questa giornata abbiano perso punti. Non è normale. Questa settimana non potevamo non vincere, ora siamo più vicini».

