All’interno del format This or that di Sky Sport, José Mourinho è tornato a parlare dell’arbitraggio dell’inglese Anthony Taylor nella finale di Europa League persa col Siviglia. Una ferita ancora aperta per l’allenatore giallorosso.

LE PAROLE – «Se dico quello che penso prendo 10 giornate di squalifica» ha commentato il tecnico portoghese.

