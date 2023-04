Mourinho: «Sicuri che siamo terzi e non quarti? Ecco il motivo». Le parole del tecnico giallorosso dopo la vittoria contro il Torino

Josè Mourinho ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Roma in casa del Torino, che ha permesso il sorpasso in classifica sul Milan. Ecco le parole del tecnico giallorosso:

«Le partite si vincono quando si segna un gol in più dei tuoi avversari. Chi segna, vince la partita. Questo è l’obiettivo del calcio. Vincere è il massimo che si può fare, con qualità e anche con i problemi, che cerchiamo di nascondere. Sicuri che la Juve non abbia 59 punti? In quel caso saremmo quarti».

