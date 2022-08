Il tecnico della Roma Josè Mourinho commenta così la vittoria col minimo scarto tenuta contro la Cremonese.

Josè Mourinho ai microfoni di DAZN ammette di essere preoccupato per le condizioni di Nicolò Zaniolo. “Innanzitutto voglio fare i complimenti alla Cremonese, inizialmente abbiamo avuto tante occasioni ma poi ci siamo trovati di fronte una squadra vera, con un allenatore di qualità che fa giocare i suoi in maniera organizzata. Quando non segni, la pressione si fa sentire. Loro negli ultimi minuti sono andati fortissimo. In un campionato come questo, tre punti così sono importanti”.

Nicolò Zaniolo

“Potevamo chiudere prima la partita, ma Radu ha fatto grandi parate e anche noi abbiamo sbagliato qualcosa. Il cambio di Zaniolo poi è arrivato troppo presto e abbiamo finito con Pellegrini, El Shaarawy, Abraham e Dybala in difficoltà fisica. Zaniolo starà fuori un po’ di tempo. Sono preoccupato, ma questa è la vita. Abbiamo perso due giocatori importanti, ma il calcio è così e dobbiamo guardare avanti. Se arriveranno rinforzi? Queste decisioni spettano a Tiago Pinto e alla proprietà, loro sanno quello che serve e noi dobbiamo lavorare per il bene del club. Sono difficoltà extra, ma siamo uniti e troveremo la soluzione migliore“.

