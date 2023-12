L’episodio arbitrale chiave del match valido per la quindicesima giornata di Serie A: moviola Inter-Udinese

L’episodio chiave della moviola del match tra Inter e Udinese, valido per la giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Di Bello.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

33′ Dimarco crossa per Lautaro che finisce per terra dopo una trattenuta di Perez. L’argentino protesta per un calcio di rigore, l’arbitro lascia correre.

34′ Di Bello lo va a rivedere, on field review! Rigore per l’Inter.

36′ Calhanoglu trasforma il rigore! Inter avanti

68′ Gol annullato all’Udinese! Botta da fuori di Lovric, Sommer para ma non trattiene. Sulla ribattuta arriva Lucca che ribadisce in rete, ma da posizione di fuorigioco.

