I nerazzurri vincono una gara mai in discussione: alla fine del primo tempo gli uomini di Inzaghi ne fanno 3 e poi gestiscono.

Il tema della gara è chiaro sin dai primissimi minuti: l’Udinese sta chiusa dietro e l’Inter prova a scardinare il muro avversario. Lautaro Martinez colpisce il palo di testa. I nerazzurri insistono col cross di Bisseck per Dimarco che calcia troppo debolmente; i friulani rispondono col destro di Pereyra che esce di poco. A metà tempo Thuram manda alto di testa su cross di Bastoni mentre poco dopo finisce di poco a lato il destro violento di Calhanoglu. Finisce in curva anche il mancino volante di Mkhitaryan. Al 34’ Lautaro viene strattonato in area da Perez ed è calcio di rigore: dal dischetto Calhanoglu spiazza Silvestri e fa 1-0. 8 minuti dopo lo stesso turco allarga per Dimarco che fa 2-0 con un diagonale mancino. Al 44’ Mkhitaryan crossa per Thuram che appoggia in rete; Inter letale in questa fase, si va a riposo sul 3-0.

Federico Dimarco

Nella ripresa i padroni di casa abbassano i ritmi ed Inzaghi effettua qualche cambio per far riposare diversi titolari. L’Udinese prova ad accorciare le distanze ma il goal di Lucca viene annullato per fuorigioco. Dall’altra parte ci prova Carlos Augusto di testa ma Silvestri blocca facilmente. Nel tabellino mancava il nome di Lautaro Martinez ed all’85’ il Toro si mette in proprio e la mette all’angolino per il 4-0 finale.

L’articolo L’Inter cala il poker e batte un’Udinese remissiva proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG