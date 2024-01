Moviola Juve Frosinone Coppa Italia: tutti gli episodi chiave del match valevole per i quarti di Finale della competizione

La Juve ha ospitato il Frosinone nel match valido per i quarti della Coppa Italia 2023/24. Ecco la moviola per quanto concerne la direzione gara di Sacchi.

MOVIOLA JUVE FROSINONE

9′ RIGORE PER LA JUVE – Miretti si incunea in area e viene atterrato da due giocatori del Frosinone. L’arbitro indica subito il dischetto. Il VAR conferma la sua decisione.

20′ Ammonito Locatelli – Il primo giallo del match lo prende il centrocampista della Juve che entra in ritardo, in scivolata, su Mazzitelli. L’intervento, per Sacchi, merita la sanzione.

32′ Ammonito Kostic – Intervento in scivolata su Okoli e secondo giallo nelle file della Juve

58′ GOL ANNULLATO A MILIK – Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Miretti tira al volo dal limite e il polacco devia verso la porta. Dopo il check del VAR la rete viene annullata per fuorigioco.

73′ Ammonito Gatti – Giallo al difensore che colpisce Romagnoli in volto nel tentativo di eseguire una rovesciata in area di rigore avversaria.

