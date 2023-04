L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 31esima giornata del campionato di Serie A: moviola Juve-Napoli

L’episodio chiave della moviola del match tra Juve e Napoli, valido per la 31esima giornata del campionato di Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Fabbri.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

83′ Gol Di Maria – Il Fideo vola in contropiede, sterza in area di rigore e col sinistro fulmina Meret. Proteste del Napoli per un presunto fallo in precedenza di Milik su Lobotka.

85′ Gol annullato – Fabbri va al monitor del VAR e annulla la rete di Di Maria per fallo di Milik su Lobotka. Ammonito poi Fagioli per proteste.

