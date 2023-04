La moviola del match tra Milan ed Empoli. Marcenaro salvato dal VAR, ma manca un rigore nettissimo ai rossoneri

Una prova confusa quella dell’arbitro Marcenaro nel match tra Milan ed Empoli. Il fischietto di Genova viene salvato dal VAR sul rigore assegnato ai rossoneri per un fallo di mano che non c’è di Ebuehi e sul gol di braccio segnato da Giroud, ma manca comunque un penalty chiaro alla squadra di Pioli.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, al 54′ Fazzini pesta il tendine d’Achille di Theo Hernandez sulla linea dell’area di rigore. Dal VAR non segnalano nulla, per l’arbitro il giovane toscano tocca prima la palla ma dalle immagini si vede chiaramente come il pallone non lo veda mai. Un penalty solare.

