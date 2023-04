Lele Adani commenta così il pareggio del Milan contro l’Empoli ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Le sue parole

«Credo abbia pesato il turnover massiccio. Mi ha deluso Origi, il Milan per lunghi tratti della gara è stato poco pericoloso, c’era poca intesa nelle trame di gioco. Non tanto perché i giocatori pensassero alla Champions, ma probabilmente perché i rossoneri non possono permettersi una rotazione massiccia senza perdere qualcosa».

