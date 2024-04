La conduzione dell’arbitro Turpin non ha convinto in casa Milan. Dubbi sul fuorigioco di Lukaku da cui nasce il gol, il tocco di mano di Abraham era rigore.

La sconfitta in casa del Milan nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League è una di quelle che fa male, e tanto. I rossoneri erano arrivati a questa partita carichi di speranze, aspettative e forti di convinzioni raggranellate in 7 vittorie consecutive tra campionato e coppa. Ieri la luce si è spenta, blackout totale innestato da un Daniele De Rossi in versione on fire. La regia di sinistra, per intenderci quella di Rafa Leao è stata totalmente disinnescata da un El Shaarawy con l’argento vivo addosso. Lo stesso portoghese è consapevole di non aver offerto una prestazione pari alle aspettative, e lo ha testimoniato quando una volta accomodatosi in panchina si è messo le mani in testa in segno di sconforto. Serata storta anche per Turpin che non ha certamente ieri non ha vissuto la migliore serata della propria carriera. Due dubbi in particolare hanno agitato la notte dei rossoneri.

Ibrahimovic e Lukaku

Dubbi sul fuorigioco di Lukaku

Restano molti, troppi dubbi sulla posizione di Lukaku nell’azione che porta all’angolo del gol da cui nasce il vantaggio a firma di Mancini. Così come evidenzia la rosea infatti “sul passaggio di El Shaarawy, Big Rom sembra in linea con Gabbia: il Var lo avrebbe stabilito con certezza ma in questo caso non può intervenire, trattandosi di “semplice” calcio d’angolo”. Purtroppo le immagini non chiariscono e il dubbio resta forte.

Era rigore

Al minuto 91 accade che Abraham, su azione di calcio d’angolo, in area di rigore tocca la palla di mano, in modo netto ed evidente. Non c’è spazio a interpretazioni o altro, era rigore. L’attaccante della Roma voleva intervenire di testa ma la prende di mano. La rosea sull’episodio si è così espressa: “Anche qui, tanti dubbi”.

L’articolo MOVIOLA – Milan-Roma, Turpin male: manca un rigore al Milan! proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG