Moviola Rennes Milan: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per il ritorno degli spareggi di Europa League 2023/24

Il Milan affronta il Rennes, nel match valido per il ritorno degli spareggi di Europa League 2023/24. Dirige l’incontro Joao Pinheiro, coadiuvato dai due assistenti Bruno Jesus e Luciano Maia. Al VAR Tiago Martins e Helder Malheiro, il quarto uomo sarà João António Ferreira Gonçalves. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. RENNES MILAN LIVE

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Rennes Milan.

11′ Gol Bourigeaud – Bennacer spreca il contropiede regalando palla al Rennes. Ripartono i francesi, con D. Doué che trova centralmente Santamaria. Tocco corto per Bourigeaud: Musah chiude in ritardo, lui pesca l’angolino con un destro ad incrociare. Gol regolare.

22′ Gol Jovic – Il Milan la pareggia con la rete di Jovic. Reijnders spacca in due centrocampo e difesa del Rennes, allarga per Theo Hernandez che confeziona un cross al bacio per Jovic: di testa indisturbato fulmina Mandanda. Gol regolare.

46′ Kalimuendo a terra in area, chiesto il rigore – Protesta il Rennes per un contatto Musah Kalimuendo nell’area del Milan. Nessun rigore, è stato l’attaccante dei francesi a cominciare.

52′ Rigore Rennes – Kjaer cerca di anticipare Terrier ma lo atterra in area. Per l’arbitro è calcio di rigore. Ammonito per proteste il difensore.

54′ Doppietta Bourigeaud – Maignan intuisce ma non riesce ad arrivarci. Torna avanti il Rennes. Gol regolare.

58′ Gol Leao – Immediato il pareggio del Milan. Leao porta a spasso Seidu e Omari, poi davanti a Mandanda è bravo e fortunato a vincere un rimpallo e firmare il 2-2. Gol regolare.

64′ Colpo di testa Kalimuendo, braccio largo di Jovic è rigore – Punizione di Bourigeaud, Kalimuendo di testa viene respinto da Jovic. Ma il serbo ha toccato col braccio, calcio di rigore per il Rennes dopo che Pinheiro ha rivisto l’azione al VAR.

68′ Tripletta Bourigeaud – Questa volta spiazza Maignan Bourigeaud, riportando il Rennes in vantaggio. Gol regolare.

69′ Ammonito Gouiri – Entrata in ritardo su Musah, ammonito.

