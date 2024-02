Moviola Roma-Inter, Gazzetta: Guida da 7, ha fatto bene a non ascoltare il Var. L’analisi degli episodi arbitrali

La Gazzetta dello Sport assegna addirittura un 7 in pagella alla direzione arbitrale dell’arbitro Guida in Roma-Inter.

«Al 17′ pt gol di Acerbi: il Var richiama al video Guida che guarda, riguarda e conferma il gol. Bravo. Il contatto Cui Patricio-Thuram (in offside ma non influente) esiste ma non crea interferenza per un pallone che tra l’altro si infila nella parte opposta rispetto ai due in causa. Al 47′ check per El Shaarawy: niente mani. Al 48′ pt, spinta di Paredes ad Acerbi che cozza su Lautaro: palla non in gioco. Giallo ok a Mancini (su Mkhitaryan)».

L’articolo Moviola Roma-Inter, Gazzetta: Guida da 7, ha fatto bene a non ascoltare il Var proviene da Inter News 24.

