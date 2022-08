L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 3ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Spezia Sassuolo

L’episodio chiave della moviola del match tra Spezia e Sassuolo, valido per la 3ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Francesco Cosso.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

45’+3 Gol di Nzola su rigore – L’arbitro Cosso, richiamato al VAR, assegna un rigore per un tocco di braccio di Ferrari in area. Dal dischetto Nzola con freddezza spiazza Consigli portando in vantaggio lo Spezia.

