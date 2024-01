Moviola Udinese Milan: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la ventunesima giornata di Serie A 2023/24

Il Milan affronta l’Udinese, nel match valido per la ventunesima giornata di Serie A 2023/24. Dirige l’incontro Maresca, con la coppia Di Iorio e Scatragli scelti come assistenti. Il quarto ufficiale sarà Baroni, con Abisso e Irrati al VAR. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. UDINESE MILAN LIVE

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Udinese Milan.

6′ L’Udinese chiede il rigore – Va a terra Ebosele nel contatto con Loftus-Cheek, tutto regolare secondo l’arbitro Maresca che lascia proseguire. Trattenuta giudica regolare.

21′ Check del VAR – Silent check del VAR per un presunto rigore per l’Udinese. Nel mirino il contatto Lucca-Kjaer, ma si può proseguire.

28′ Pulisic giù in area, chiesto il rigore – Il Milan chiede un calcio di rigore! Pulisic anticipa Lucca, che interviene in ritardo colpendolo testa contro testa. Per Maresca è tutto regolare.

32′ Gol Loftus-Cheek – Leao trova in verticale Theo Hernandez. Cross arretrato per Loftus-Cheek che apre l’interno e piazza il pallone nell’angolino.

