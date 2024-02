Il cantante Mr Rain, in gara quest’anno al Festival di Sanremo, ha parlato dell’amicizia col capitano del Milan, Davide Calabria

Intervistato da Calciomercato.com, Mr Rain, cantante e noto tifoso del Milan, in gara in questi giorni al Festival di Sanremo, si è soffermato sulla sua passione per i rossoneri e sulla sua amicizia con Davide Calabria.

CALABRIA MI HA SCRITTO? – «Ancora no, ma aspetto il suo messaggio come l’anno scorso…».

LA NOSTRA ESIBIZIONE IN VACANZA – «Ci siamo divertiti molto, dopo aver cantato abbiamo fatto qualche palleggio e lui mi ha raccontato tutti i sacrifici che ci sono in un ragazzo che fa il calciatore».

MEGLIO LUI DA CANTANTE O IO DA CALCIATORE? – «Lui lui, devo dire che è anche intonato. Magari prima o poi faremo un duetto insieme».

SUI TANTI MILANISTI A SANREMO – «E’ da un anno che andiamo allo stadio insieme, diciamo che tra Sanremo e San Siro alla fine ci ritroviamo sempre. Lì si ha una percezione diversa della partita, il calore delle persone, la gente che si fonde con la squadra… Consiglio a tutti di vedere una partita allo stadio, anche a chi non è tifoso accanito».

