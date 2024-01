Mukiele Milan, il difensore ha scelto il suo prossimo club: vuole questo trasferimento. Gli ultimissimi aggiornamenti

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Nordi Mukiele, difensore di proprietà del Paris Saint-Germain e accostato anche al calciomercato Milan di recente.

Come riportato da Fabrizio Romano, il centrale avrebbe scelto il Bayern Monaco come sua prossima destinazione. I bavaresi insisteranno nei prossimi giorni con i francesi per trovare un accordo che soddisfi tutte le parti in causa.

