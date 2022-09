Thomas Muller ha parlato in conferenza stampa su cosa si aspetta dal ritorno di Lewandowski all’Allianz Arena: le sue parole

Thomas Muller è intervenuto in conferenza stampa in vista della partita tra Bayern Monaco e Barcellona. Di seguito le sue parole sul ritorno di Robert Lewandowski da avversario all’Allianz Arena.

«Lewy ha fatto molto per noi e spero che l’accoglienza sia calorosa. Non so però come si comporteranno i tifosi nei suoi confronti. Esprimeranno le loro emozioni liberamente».

L’articolo Muller: «Lewandowski? Spero in un’accoglienza calorosa» proviene da Calcio News 24.

