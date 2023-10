Le dichiarazioni dell’attaccante dell’Atalanta Luis Muriel dopo il pareggio in Europa League contro lo Sturm Graz

Ai microfoni di Sky Sport, l’attaccante dell’Atalanta Muriel ha rilasciato delle dichiarazioni dopo il pareggio contro lo Sturm Graz.

«Stasera ci dobbiamo rimproverare di non aver vinto e di non aver chiuso la gara. Stavamo giocando bene e tenendo il controllo di tutto: abbiamo perso 2 punti. Occasione sprecata per noi. Il rigore? Koopmeiners è il primo nella lista, gli ho chiesto se potevo batterlo e lui ha detto di si. Addio a Bergamo? Si è parlato tanto sui giornali però ho parlato fin da subito con il mister e lui mi voleva in rosa. Devo lavorare tanto per l’Atalanta, bisogna avere pazienza e voglia di dare tanto.»

