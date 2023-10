Le dichiarazioni del centrocampista dell’Atalanta Koopmeiners dopo il pareggio in Europa League contro lo Sturm Graz

Ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista dell’Atalanta Koopmeiners ha rilasciato delle dichiarazioni dopo il pareggio contro lo Sturm Graz.

LE PAROLE – «Non siamo contenti per niente perché quando hai l’uomo in più devi vincere. Non abbiamo disputato una gara perfetta. La priorità per noi è sempre quella di vincere, perciò dispiace parecchio. Io indispensabile per l’Atalanta Ho giocato in tutte le posizioni e mi metto a disposizione del mister. Gasperini per noi è importante».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG