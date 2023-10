Le dichiarazioni dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini dopo il pareggio in Europa League contro lo Sturm Graz

Ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore dell’Atalanta Gasperini ha rilasciato delle dichiarazioni dopo il pareggio contro lo Sturm Graz.

LE PAROLE – «C’erano tutte le condizioni per poter vincere considerando l’uomo in meno, abbiamo concesso un rigore evitabile. Per noi occasione sprecata al di là che sia una squadra difficile da affrontare. Era una partita di assoluto controllo complicando la partita. Muriel? Con lui c’è un gran rapporto da anni. Ogni tanto fa fatica a mantenere il ritmo, però sta dando dei segnali abbastanza positivi: stasera ha dato buoni spunti, deve essere pronto fisicamente e mentalmente. Cerco sempre di mettere in campo i giocatori che stanno meglio. De Ketelaere non è in forma come Scamacca: noi crediamo molto in lui, però deve allenarsi con continuità e mettere in pratica ciò che stiamo lavorando da tempo. Non basta impegnarsi, serve avere il fuoco dentro».

