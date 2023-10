Il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha così parlato del sistema calcio in Italia: ecco le sue dichiarazioni

Il Ministro per lo Sport Andrea Abodi ha parlato così del calcio italiano al Salone della giustizia di Roma. Le dichiarazioni riprese dall’Ansa.

LE PAROLE – «L’autonomia dello sport è un privilegio meraviglioso nella misura in cui contribuisce all’evoluzione positiva. L’autonomia non verrà mai intaccata, ma se il sistema calcistico ha bisogno di supporto, deve alzare al mano e deve chiedere aiuto. Dovremmo comprendere che questo modello sportivo che stiamo costruendo mette in relazione la base col vertice. Se cresce la Serie A cresce la redistribuzione mutualistica del sistema sportivo italiano».

