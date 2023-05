L’attaccante dell’Atalanta Luis Muriel ritorna al goal contro lo Spezia. Fine del tunnel per il colombiano dopo mesi difficili?

Oltre 210 giorni dopo Luis Muriel ritrova il 100° goal in Serie A portando l’Atalanta alla vittoria: una liberazione che si attendeva da 7 mesi (per l’esattezza dalla partita contro l’Udinese) per un giocatore che in questa stagione ha fatto tantissima fatica a stare ad alti livelli tra infortuni, una concorrenza offensiva tanto giovane quanto competitiva e anche per demeriti suoi, soprattutto per l’atteggiamento in campo.Con lo Spezia disputa una partita a due volti tra un primo tempo disastroso (tanto da irritare più volte Gasperini) ad una ripresa più movimentata e, appunto, dalla rete sotto la Pisani decisiva ai fini del risultato.

Rinascita anche per il numero 9 nerazzurro dopo Duvan? Etichetta prematura e una situazione differente a Zapata nonostante abbiano intrapreso lo stesso “percorso di recupero”.Il mister di Grugliasco ha sottolineato più volte che servano i due colombiani per ritornare in Champions League, ma la differenza tra Zapata e Muriel è stata sull’impegno e dedizione messa sul rettangolo di gioco: aspetto dove Lucho ha avuto delle lacune.

Un conto è sbagliare lottando su ogni pallone, un altro è essere esenti dal concetto di “maglia sudata”: neanche quando si è ritrovato a subentrare a partita in corso (che era la sua arma migliore).L’utilità alla causa nerazzurra è direttamente proporzionale alla forza di volontà.L’Atalanta ha bisogno anche di lui fino alla fine del campionato, ma tutto dipende da Muriel: al di là che questa possa essere la sua ultima fermata nerazzurra.

