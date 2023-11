Yunus Musah, centrocampista del Milan, ha parlato così dopo la vittoria contro il Psg. Le sue dichiarazioni.

Yunus Musah a Milan TV dopo Milan Psg.

PAROLE – «Sorpreso di quanto fosse rumoroso San Siro. Per noi è stato bello, ci ha aiutato per il Psg è stato difficile. Anche se abbiamo preso gol sapevamo che eravamo in partita, dovevamo continuare così senza mollare ed è quello che abbiamo fatto. Siamo rimasti molto uniti dopo la sconfitta contro l’Udinese. Tornare a vincere col Psg è una grande cosa. Avevo fiducia, era solo questione di tempo tornare a questi livelli. Dobbiamo dimostrarlo in ogni partita».

