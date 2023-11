Le parole dell’allenatore del Milan Pioli dopo la vittoria contro il PSG: ecco tutte le sue parole

L’allenatore del Milan Pioli ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la bella vittoria contro il PSG.

SUL GRUPPO – «Credo che sia stato molto importante il parlare tra di loro, non siamo quelli di sabato. Nel calcio si può perdere e vincere, ma come l’hanno interpretata i ragazzi è stato qualcosa di eccezionale. Li conosco bene e sapevo che avrebbero reagito con gli atteggiamenti necessari».

SUI TIFOSI – «Lo sapevamo che li avevamo delusi sabato dopo l’Udinese. Difficile vedere una tifoseria, soprattutto nei momenti difficili, che ti ha sempre sostenuto. Sabato abbiamo messo evidentemente troppo poco in campo. Queste sono le partite del Milan, ci hanno trasmesso tante energie che abbiamo messo sul campo».

SUL CAMPIONATO – «Dobbiamo portare avanti questa prestazione con continuità, anche se non è facile farlo ogni tre giorni. Dobbiamo però esse capaci per tornare competitivi in Europa ed in Italia».

