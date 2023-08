Yunus Musah, neo centrocampista del Milan, si è così espresso a MilanTV dopo la firma del contratto

Le parole di Yunus Musah, neo centrocampista del Milan, a MilanTV dopo la firma del contratto:

«Sono molto felice, mi farà male la bocca per quanto ho sorriso. Voglio ringraziare tutti, devo trovare dei momenti per pensare a cosa è successo però sono felice. Passato in Italia Mi ricordo che ero piccolissimo, giocavamo a calcio a 7 e amavo dribblare, giocavo molto con i miei fratelli più grandi e amavo il calcio. Ho l’oppurtinità di tornare qua in Italia, ho vissuto qui un po’, è bellissimo avere questa esperienza».

PULISIC «Pulisic? Abbiamo parlato, mi ha chiesto come vanno le cose e si è congratulato quando ho firmato con il Milan. Sono felice che adesso possiamo giocare insieme in un club di livello oltre che in nazionale».

MODELLI – «Ci sono tanti giocatori che mi piacevano tantissimo come Clarence Seedorf, Pato, Ronaldinho. Conosco bene il Milan così tanto perchè mio fratello li ammirava.»

NUMERO MAGLIA – «Ho guardato i numeri disponibili, ho visto che l’80 non era stato scelto da nessuno e ho ricordato che Ronaldinho lo usava quando era qui. Indossare quaesta maglia sarà straordinario».

GATTUSO – «Abbiamo parlato quando ero al Valencia scherzando che forse un giorno arei venuto qui e ora sono qui adesso».

RUOLO – «In campo gioco in mezzo, amo quando a centro campo ho avversari di fronte a me, quando posso andare uno contro uno questa è la cosa che mi piace di più».

FUORI DAL CAMPO – «Sono una persona simpatica, non mi piace litigare con nessuno e sono molto paziente».

The post Musah a Milan Tv: «Sono felice, non smetto di sorridere, su Pulisic..» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG