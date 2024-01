Musah alza la voce: «Bisogna fare qualcosa. Mike non voleva continuare ma…». Le parole del centrocampista

Nella giornata di ieri alcuni calciatori del Milan hanno partecipato all’incontro del programma “Tutti i colori dello sport“. Tra i presenti anche Yunus Musah, che ha parlato così di quanto accaduto al compagno di squadra Maignan nell’ultimo match giocato a Udine.

MUSAH – «Bisogna fare qualcosa e la nostra reazione in campo è stata giusta. Mike non voleva continuare, ma gli siamo stati vicini e siamo tornati in campo assieme. Queste azioni devono avere conseguenze. Mi era già capitato in passato quando ero al Valencia. Con la nostra azione abbiamo dimostrato che è possibile fare qualcosa sul campo»

