Musah: «Fantastico essere al Milan, c’è tanta concorrenza ma…». Le dichiarazioni del centrocampista rossonero

Yunus Musah è stato intervenuto ai microfoni di CBS Sport. Di seguito le dichiarazioni le centrocampista del Milan e degli Stati Uniti.

MILAN – «È stato fantastico. Ci sono tanti grandi giocatori in squadra, la concorrenza è alta, quindi questa è un’opportunità per me di migliorare e mettermi alla prova»

CONCORRENZA – «Se mi alleno ogni settimana contro questi ragazzi, per cercare di prendere il loro posto, è una questione di grinta, di dare il massimo e di continuare a migliorare. Continuerò ad allenarmi duramente e quando arriverà l’occasione cercherò di coglierla»

RUOLO – «Ho giocato come 6 e come 8, ma personalmente sento di dover crescere in tutte queste aree. Posso fare il mio lavoro, ma sento che posso fare molto meglio. Mi sento più sicuro quando sono un 8, quindi posso andare in profondità. Sento che essendo un 8 posso essere un 6 e un 10 allo stesso tempo»

