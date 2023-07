Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su Twitter, l’accordo è imminente tra Milan e Valencia per Yunus Musah. Le parti si si stanno avvicinando, da definire i dettagli finali.

Understand AC Milan are closing in on Yunus Musah deal! Agreement imminent as parties are getting closer, final details being clarified #ACMilan

Musah, pushing to join AC Milan for days after personal terms agreed one month ago.

Deal at final stages — here we go soon. pic.twitter.com/FKnxPSRIWQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2023