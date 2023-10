Il centrocampista Radja Nainggolan è molto amico del centravanti belga ed ha giocato sia nella Roma che nell’Inter.

Il Corriere della Sera ha intervistato il doppio ex Radja Nainggolan che ha parlato del match di oggi e di tutto ciò che c’è di contorno. “Non mi lamento dell’esperienza all’Inter ma ho avuto qualche problema rispetto a come mi sono trovato alla Roma. Quella nerazzurra è una grande società, dove ho potuto conoscere tante belle persone. Il ricordo nel complesso è positivo”.

In giallorosso

“A Roma sono stato una meraviglia, abbiamo fatto stagioni splendide con squadre molto forti. Per me è stata come una famiglia e ogni volta mi sento a casa”.

esultanza gol Romelu Lukaku

La corsa Scudetto

“L’Inter è la squadra più forte del campionato. Già lo scorso anno lo era, poi lo scudetto lo ha vinto il Napoli, ma io penso che il campionato l’abbia principalmente perso l’Inter. Da tre o quattro anni è la formazione più completa della serie A”.

Il voltafaccia di Lukaku

“Ci sono delle dinamiche che nessuno conosce, un giorno Romelu le racconterà. L’importante è che lui stia bene e che sia amato dai tifosi della Roma. È un calciatore che se si sente coccolato dà il massimo, infatti sta segnando a ripetizione perché i tifosi della Roma lo fanno sentire speciale. Con l’Inter non si è lasciato benissimo, ma credo che non ci sarà nessun problema per lui a giocare in un clima ostile”

Il legame con l’attaccante

“Siamo sempre stati in contatto, ci siamo visti spesso. Mi ha chiesto informazioni sulla Roma e io ho sempre risposto raccontandogli la mia esperienza. Poi lui ha fatto la sua scelta”.

L’articolo Nainggolan: “Esperienza comunque positiva all’Inter, i nerazzurri sono i più forti, su Lukaku ci sono dinamiche sconosciute” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG