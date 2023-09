Il centrocampista Radja Nainggolan si è detto contento dell’arrivo nella capitale dell’attaccante ex Inter.

Radja Nainggolan ha parlato dell’approdo dell’amico Romelu Lukaku a Roma al Corriere dello Sport. “Lo spettacolo dei settemila tifosi a Ciampino? L’ho seguito ed è stato emozionante. Però ti posso dire una cosa Se domani tornassi ci sarebbero ancora più tifosi di quanti ne ho visti a Ciampino martedì. […] Sono davvero felice che sia alla Roma”.

Romelu Lukaku

“Quindi che abbiamo condiviso – in tempi diversi – anche la maglia giallorossa. È stato un colpo importante per il club. Lukaku vorrà rilanciarsi perché alcuni problemi ci sono stati la scorsa stagione. Romelu vorrà anche mettersi in mostra perché ha avuto un po’ di difficoltà all’Inter e si è lasciato male. La rottura con l’Inter? Facile giudicare senza sapere bene i fatti. Io non so la verità, quindi preferisco non parlarne. Invece qui in Italia è sempre la stessa storia: chiacchierano, sentono, parlano… Poi la verità nessuno la sa. Non mi piace quello che fin qui si è detto sulla vicenda e neanche quello che dicono sulla Roma“.

L’articolo Nainggolan: “Felice che Lukaku sia alla Roma, rottura con l’Inter? Non si sa la verità, in Italia tutti parlano” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG