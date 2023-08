L’ex Inter e Roma Radja Nainggolan si è espresso a Retesport sul passaggio di Lukaku in giallorosso: il pensiero del belga

Nainggolan ha commentato così il passaggio dell’ex Inter Lukaku alla Roma:

«Lukaku alla Roma Non ci avrei mai pensato. Su Romelu sono state dette tante cose ma la verità non la sappiamo, il problema dell’Italia è che si parla molto anche quando non ci sono delle basi. Lukaku, se si sente amato, è uno che può dare tanto».

L’articolo Nainggolan: «Lukaku alla Roma non me lo aspettavo, può dare tanto se si sente amato» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG