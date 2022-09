Le parole dell’agente di Di Lorenzo: «Non esprimo più parole su di lui, sono anni che fa vedere il giocatore e la persona che è»

Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Di seguito le sue parole sul capitano del Napoli.

«Di Lorenzo è un grande capitano perché è molto apprezzato come persona. Non esprimo più parole su di lui, sono anni che fa vedere il giocatore e la persona che è. È motivo di grande soddisfazione e orgoglio. È arrivato a livelli altissimi, in Nazionale, da capitano del Napoli. È davvero motivo d’orgoglio».

