Alessandro Moggi, noto agente di vari calciatori, tra i quali anche Zanoli del Napoli, ha parlato a TMW, accusando i Campioni d’Italia di essere individualisti. Di seguito le sue parole.

«Il Napoli si espone in maniera dura su tutto, abbiamo visto la questione della clausola di Spalletti con la FIGC, il loro posizionamento è totalmente individualista all’interno del sistema e pensano di poter fare come vogliono in tutto».

