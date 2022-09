Le parole di Anguissa in conferenza stampa in vista di Rangers Napoli: «Dimentichiamo quanto fatto con il Liverpool»

Frank Anguissa ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida del Napoli contro il Rangers in Champions League. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Sarà una gara molto difficile, ma devo essere chiaro, siamo qua per vincere. Non sarà facile, loro sono una squadra forte e giocano in casa. Dobbiamo dimenticare la gara con Liverpool, essere mentalizzati».

PRESTAZIONE CON IL LIVERPOOL – «Sicuramente è stata una grande gara, era la mia prima in Champions League. Ma bisogna sempre pensare alla squadra, se io gioco bene e la squadra vince va bene».

CAMBIAMENTO RISPETTO ALLO SCORSO ANNO – «Non è cambiato molto, posso segnare ma ci sono anche gli attaccanti che possono fare gol. A me interessa solo vincere, questo è importante».

ERRORE DA NON COMMETTERE – «Ho visto dei video, il clima è incredibile ma siamo pronti. L’importante è non pensare che siamo qui per vincere e sarà facile, loro sono una grande squadra e dobbiamo rispettarli. Non possiamo pensare sarà una partita facile, tutto può succedere».

ASSENZA TIFOSI – «Sarà difficile, ma loro sono sempre con noi e ci spingono sempre. Dobbiamo lasciare tutto in campo, che i tifosi siano qui o in Italia restano sempre nei nostri cuori».

L’articolo Napoli, Anguissa: «Difficile senza tifosi, ma qui per vincere» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG