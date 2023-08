André-Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, ha parlato a GQ Italia del suo momento nel capoluogo campano

PAROLE – «Idolo? Quando ero piccolo mi piaceva molto Ronaldinho. Non ne avevo solo uno. Mi piacevano molto anche Zidane, Xavi, lniesta, ma se dovessi sceglierne uno, direi Ronaldinho. Il mio posto preferito di Napoli? Il mio posto preferito di Napoli direi che è Posillipo, è il mio quartiere. Da lì si vede quasi tutta Napoli, hai la vista sul Vesuvio, sul mare, è bellissimo. Quindi direi Posillipo. Ho visto un po’ le zone intorno, Capri, Sorrento e altri posti, ma mi sento bene a casa, non esco molto, non ho avuto l’occasione di visitare molto. Direi Posillipo, per me è il posto più bello di Napoli».

