Le parole di Cristian Bucchi, ex attaccante del Napoli, sulla prestazione di martedì in Champions League contro il Real Madrid

Cristian Bucchi, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ospite del programma Febbre a 90 su Vikonos Web Radio/Tv. Di seguito le sue parole.

«Martedì ho visto un’ottima prestazione, in linea con le ultime partite del Napoli, dove si è notata una squadra ritrovata, la gara decisa dagli episodi come spesso accade in certi confronti. Insieme al Real la formazione azzurra passerà il turno senza problemi. Timore di affondare il colpo dopo il vantaggio di Ostigard? Il Napoli ha avuto l’infortunio, che ci sta, di Di Lorenzo, ma vanno ammirate la grandi giocate di Bellingham e Vinicius. Bisogna dare onore agli avversari, non credo il Napoli abbia tirato il freno a mano, teneva il campo molto bene».

