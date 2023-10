Il Genoa al lavoro in vista del prossimo impegno di campionato contro il Milan: il report della società rossoblu

Il Genoa continua la preparazione della formazione rossoblù in vista della sfida contro il Milan di sabato. Di seguito il report della società rossoblu.

«Una sessione con ritmi alti dopo attivazione in palestra e riscaldamento tecnico, in mezzo alle pause di studio per le specifiche tattiche di ‘Gila’, grande ex della partita. Un programma integrato da esercitazioni per reparti e per i portieri. Haps ha ricevuto la convocazione del ct del Suriname. Venerdì altro appuntamento e punto stampa del tecnico a Villa Rostan».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG