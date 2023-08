Jens Cajuste, nuovo centrocampista del Napoli, ha già raggiunto i suoi compagni al ritiro di Rivisondoli ed ha già incontrato Rudi Garcia

Jens Cajuste, nuovo centrocampista del Napoli, ha già raggiunto i suoi compagni al ritiro di Rivisondoli ed ha già incontrato Rudi Garcia.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore è arrivato dal Reims per 12 milioni di euro e gli uomini di mercato azzurri hanno lavorato per giorni sotto traccia per chiudere il colpo.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG