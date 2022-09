Le parole del ds del Napoli Giuntoli sul mercato azzurro: «Sapevamo di fare una squadra competitiva, allestita già prima»

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Milan-Napoli. Di seguito le sue parole

KIM E KVARATSKHELIA – «Li seguivamo da un po’ di tempo, eravamo sicuri delle loro qualità e siamo contenti del loro impatto. Sapevamo di fare una squadra competitiva, allestita già prima, poi ci abbiamo messo un annetto per tornare competitivi. Pensiamo di esserlo, poi per gli obiettivi vediamo».

OBIETTIVI – «Siamo sereni, il campionato è appena cominciato e non ci facciamo prendere da facili entusiasmi, così come non ci abbatteremo quando inciamperemo, come capiterà a tutti. Siamo consci di essere competitivi».

