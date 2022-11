Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato prima del match contro l’Atalanta. Le dichiarazioni

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Atalanta.

PAROLE – «I nerazzurri da anni fanno bene, non hanno le coppe e hanno una grande proprietà, un grande allenatore e una grande società. Sicuramente l’Atalanta farà tanti punti. La competitività alza l’intensità degli allenamenti. Quest’estate abbiamo pensato di far crescere dei ragazzi insieme al tecnico, ma siamo all’inizio e dobbiamo stare con i piedi per terra. Alla fine vedremo, ma questa situazione di competitività ha alzato il livello e per adesso siamo molto contenti».

