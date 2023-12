Lo Sporting Braga, prossimo avversario del Napoli nell’ultima partita dei gironi di Champions, arriva alla sfida con una vittoria

Martedì sera il Napoli scenderà in campo contro lo Sporting Braga nell’ultima decisiva sfida del girone di Champions League. Per questo motivo, mentre gli azzurri sono all’Allianz Stadium contro la Juve, anche gli euroavversari sono scesi in campo oggi.

Anche per la squadra di Artur Jorge una trasferta, finita con una netta vittoria per 3-1 contro il Vizela: a segno Banza con una doppietta e Bangna nel finale.

