Il Napoli si avvicina sempre di più alla vittoria dello scudetto in Serie A e intanto pensa anche al futuro di Osimhen.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, gli azzurri avrebbero un piano per tenerlo almeno un’altra stagione. De Laurentiis potrebbe convincere il nigeriano alle stesse cifre ma inserendo un anno in più nel contratto e bonus più pesanti per aggiungere un milioni all’ingaggio attuale.

