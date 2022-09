Napoli: Osimhen ha parlato con un giornalista nigeriano rivelandogli l’entità dei tempi di recupero del suo infortunio: Milan a rischio

Victor Osimhen ha rivelato a Buchi Laba, giornalista sportivo nigeriano, i tempi del recupero dall’infortunio subito contro il Liverpool.

«Victor mi ha confermato che è stato sostituito soltanto per precauzione. Non ha tirato il tendine del ginocchio. Può camminare liberamente quindi l’infortunio non è serio. Ha detto che tornerà entro 1-2 settimane. Le migliori notizie della serata».

The post Napoli, infortunio Osimhen: ecco i tempi di recupero: Milan a rischio appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG