Il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, ha risposto così alle domande dei giornalisti in conferenza al termine di Napoli-Inter

L’Inter è uscita sconfitta dal Maradona di Napoli per 3 ad 1: queste le risposte di Simone Inzaghi durante la conferenza stampa.

DELUSIONE –: «C’è delusione perché arrivavamo da otto vittorie consecutive. Dopo aver raggiunto il pareggio all’83’ dovevamo cercare di mantenerlo, ma bisogna fare i complimenti a Di Lorenzo che ha fatto un gran gol».

RISCHIO DI DISTRARSI PENSANDO AD ISTANBUL? –: «Noi dobbiamo essere bravi a non pensare subito al 10 giugno, sappiamo cosa ci sarà, ma tra pochi giorni avremo un’altra finale contro una squadra organizzata. Oggi è stata una partita dispendiosa, abbiamo dovuto correre tanto. È normale che dopo aver pareggiato all’83’ c’è rammarico, è una sconfitta che volevamo evitare e che ci rallenta un po’ in campionato».

ATTACCO CONTRO LA FIORENTINA? –: «Ho delle idee, ma come spesso dico di volta in volta valuterò. In Champions ho dato seguito alla formazione che mi sembrava più idonea, ho avuto risposta importanti contro il Sassuolo. Al di là di chi gioca e chi subentra abbiamo tanti giocatori importanti che danno il massimo».

ENTUSIASMO PER LE FINALI O DELUSIONE PER IL CAMPIONATO? –: «Mi aspettavo questa domanda. Per quanto riguarda il campionato sappiamo che il nostro percorso non è soddisfacente, lo so io per primo che sono l’allenatore. In Coppa siamo stati straordinari, abbiamo aggiunto due finali, ma dobbiamo restare concentrati perché le finali è bello raggiungerle ma è ancora più bello vincerle».

L’articolo Napoli-Inter 3-1, le parole di Inzaghi in conferenza stampa proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG