L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato così nel postpartita, analizzando la sconfitta contro il Napoli per 3 ad 1

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo Napoli-Inter, Simone Inzaghi ha analizzato così la sconfitta rimediata dai suoi ragazzi.

LE PAROLE –: «Grande rammarico per il finale. Avevamo fatto la partita, soffrendo il giusto. Il secondo tempo sapevo che avremmo avuto più spazi, purtroppo abbiamo commesso un’ingenuità nell’occasione dell’espulsione che abbiamo pagato a caro prezzo. Ai ragazzi non ho nulla da recriminare. È una sconfitta che ci rallenta, ma eravamo contro i campioni d’Italia. C’è un po’ di delusione, venivamo da otto vittorie. Abbiamo commesso un’ingenuità che abbiam pagato a caro prezzo. Oltretutto dopo che riesci a pareggiare all’82′ il pareggio non ci sta. Di Lorenzo ha fatto un eurogol. La fiducia della società mi rende felice ma abbiamo ancora 4 partite importantissime, di cui due finali. È un percorso di crescita, 5 finali in 2 anni sono molto utili alla squadra per crescere ulteriormente. Oggi era la quindicesima partita in 50 giorni. Ho bisogno di tutto l’organico, abbiamo fatto un calendario impossibile. Oggi non era semplice ma ho avuto ottime risposte. C’è rammarico per il risultato, che ci rallenta la corsa Champions. Il City lo conosciamo tutti bene, è nelle 2 o 3 squadre più forti d’Europa. Non partiremo battuti, ce la giocheremo come abbiamo sempre fatto, ma ora prima la Fiorentina. Grandissime risposte da tutti gli attaccanti».

Il tecnico nerazzurro ha parlato anche ai microfoni di Inter TV.

SULLA PARTITA –: «La squadra ha fatto una gara di carattere, siamo rimasti in dieci al 41esimo contro i Campioni d’Italia. Abbiamo pagato cara un’ingenuità commessa, ma nel secondo tempo siamo stati vivi, organizzati e determinati. Dopo il pareggio poi abbiamo preso il gol del 2-1 di Di Lorenzo, che è un eurogol. C’è rammarico perché perdere non ci piace».

CARATTERE DA TOP TEAM? –: «Sì, perché il Napoli è una squadra organizzata, di qualità che gioca bene a calcio. Abbiamo ribattuto colpo su colpo con un’inferiorità numerica che ci ha fatto spendere tanto. Adesso dobbiamo recuperare energie psicofisiche perché tra due giorni e mezzo abbiamo una finale di Coppa Italia molto importante».

SULLA FINALE DI COPPA ITALIA –: «Troveremo una squadra in salute che viene da una serie di risultati molo, molto positivi che hanno centrato una finale europea come Roma e Inter. Bravi, complimenti a loro. Sappiamo che troveremo una squadra in forma però cercheremo di organizzarci e arrivarci nel migliore dei modi».

L’articolo Inzaghi: «Ingenuità nell’espulsione pagata a caro prezzo, una sconfitta che ci rallenta» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG